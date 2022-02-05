الصلاح يُحقق فوزاً مثيراً على اتحاد دير البلح

غزة/ مؤمن الكحلوت:

فاز فريق الصلاح على اتحاد دير البلح نتيجة (29-28) ، في مباراة مثيرة جمعتهما على صالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس، ضمن منافسات كأس "جوال" لكرة اليد لموسم 2022، والتي تحمل اسم الراحل عون الصواف، والتي تُقام برعاية المجلس الأعلى للرياضة.

وتمكن اتحاد دير البلح من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة (13-11)، بعد تألق لاعبيه معاذ مصلح ومحمد أبو قص، بينما برز من الصلاح عبدالله صباح الذي سجل 4 أهداف لفريقه.

في الشوط الثاني تحسن أداء الصلاح، وتمكن من معادلة النتيجة ، ورغم تقدم اتحاد الدير أكثر من مرة، إلا أن الفريق تأثر بعد طرد محمد أبو قص بالبطاقة الحمراء، ليستغل الفريق ذلك ويحسم النتيجة لصالحه في الدقيقة الأخيرة، بنتيجة (29-28).

قاد اللقاء تحكيمياً: للساحة محمد جابر وعلي أبو طه، وميقاتي أحمد بدوان، ومسجل مصطفى الحنجوري.