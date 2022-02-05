الصداقة يحسم القمة مع خدمات جباليا لصالحه بشوط فاصل

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حسم فريق نادي الصداقة قمة دوري كرة الطائرة، أمام منافسه التقليدي خدمات جباليا لصالحه، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمعهما على صالة سعد صايل بمدينة غزة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وجاءت نتائج الأشواط الخمسة على النحو التالي: الشوط الأول (25-22) لصالح الصداقة، الشوط الثاني (25-17) لصالح خدمات جباليا، الشوط الثالث (25-18) لصالح خدمات جباليا، الشوط الرابع (25-21) لصالح الصداقة، الشوط الخامس(15-11) لصالح الصداقة.

قاد اللقاء تحكيمياً أسامة المقيد أولاً، حاتم حمودة ثانياً، سمير المقيد مسجلاً، حارث أبو العمرين، وعاطف حسونة على الخطوط، وجمال حسونة مُقيماً للحكام.