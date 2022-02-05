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اليرموك يحرم القادسية من صدارة دوري الدرجة الثانية

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اليرموك يحرم القادسية من صدارة دوري الدرجة الثانية

05 فبراير 2022 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

حرم اليرموك فريق القادسية من صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية، بفوزه عليه بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة، والتي جمعت الفريقين أمس، على ملعب خانيونس البلدي.

اليرموك نجح في تحقيق صحوة مميزة جعلته يقفز للمركز الثامن في الترتيب برصيد (10) نقاط بالتساوي مع الرضوان صاحب المركز السابع وخدمات الدير في المركز الثاني، وتجمد رصيد القادسية عند (13) نقطة في المركز الرابع.

سجل هدف اللقاء الوحيد لليرموك إيهاب سلامة (53).

قاد المباراة طاقم حُكام مكون من: عبد الله أبو عشيبة للساحة وفراس الزعانين ومحمد مي مساعدين، وهلال شبات رابعاً.

مباراة اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية بلقاء مثير يجمع الزيتون وخدمات المغازي على ملعب خانيونس، وهو اللقاء الذي يأمل فيه الزيتون أن يستعيد توازنه بعد تعثره في الجولات الثلاثة الماضية بتعادلين وخسارة، ليتراجع الفريق للمركز الثالث برصيد (14) نقطة.

بدوره فإن المغازي يدخل اللقاء منتشياً بفوز الثمين على بيت لاهيا المتصدر في الجولة الماضية، ويطمح للتساوي معه في رصيد النقاط بحال الفوز على الزيتون، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس برصيد (13) نقطة.

تلجرام
#القادسية #اليرموك

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