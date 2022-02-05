اتحاد الكرة يُعلن عن دورات وورشات عمل لتطوير وتثقيف الحكام

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف المهندس محمد زكريا الاغا عضو اتحاد كرة القدم النقاب، عن تنظيم دورات وورشات عمل للمقيمين والحكام، خلال شهر فبراير الحالي، في إطار سعي الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم.

وقال الأغا خلال حديثه عبر البرنامج الرياضي "خط النص" عبر فضائية الكوفية، إن عدد من مقيمي الحكام في غزة، سيُشاركون في دورة ستُقام بمحافظة رام الله يوم الأربعاء القادم، بحضور محاضرين من الاتحاد الآسيوي، رفقة زملائهم من الضفة الغربية.

وأضاف الأغا، بأنه سيتم تنظيم ورشة عمل لحكام كرة القدم الشاطئية والصالات بإشراف محاضرين من خارج الوطن.

وفي سياق متصل، شارك ثلاثة حكام دوليين في ورشة عمل نظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للحكام المستجدين على القائمة الدولية ٢٠٢٢، شملت مواضيع تثقيفية شاملة ومتنوعة.

وقدم المحاضرون الدوليون والآسيويون: علي الطريفي، اسماعيل الحافي، عوني حسونة، زكريا قناة، ود. نجاح رحم معلومات قيمة للمشاركين في الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وعلى مدار ثلاثة أيام.

وشارك (١٥) حكماً مستجداً من بينهم محمد أبو شهلة ومحمد خطاب وكنان بعجاوي، مواضيع شملت: متطلبات حكام النخبة الآسيوية، قراءة المباريات طريقك إلى القرار الصحيح، الحكم المساعد والإبداع، الشخصية والسيطرة على المباراة، لمس الكرة باليد وتحدياتها، الأخطاء والتعرف عليها، منطقة الجزاء والأخطاء التكتيكية، فهم التسلل.