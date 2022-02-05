الزوايدة يسعى لمواصلة صحوته أمام خدمات البريج بدوري الدرجة الأولى

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى شباب الزوايدة لتأكيد صحوته والحفاظ على الصدارة حين يواجه اليوم جاره خدمات البريج في مباراة قوية، بافتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى (موسم 2021-2022)، بينما يلتقي المجمع الإسلامي مع خدمات خانيونس في إطار بحث كل منهما عن الصحوة وتصحيح المسار.

ويمنّي الزوايدة النفس بالخروج من أمام جاره البريج بالنقاط الثلاثة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدرة، وسيحاول فيها أصحاب الأرض بقصارى جهدهم الحفاظ على التواجد في طريق الانتصارات وتفادي العودة لمربع النتائج السلبية.

الزوايدة أنقذ نفسه من فقدان صدارة الترتيب بشكل نهائي بعد فوزه الكاسح على خدمات خانيونس في الجولة الماضية، ليحتفظ بحقه في صدارة الترتيب بالشراكة مع جاره خدمات النصيرات برصيد (18) نقطة لكل منهما، وهذا ما سيعمل على تعزيزه أبناء الزوايدة في مباراتهم أمام البريج.

لكن خدمات البريج لن يكون بالصيد السهل للمتصدر على الرغم من تدهور نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، إلا أنه يمثل حجر عثرة أمام العديد من فرق المقدمة، خاصة بعد فوزه المفاجئ والوحيد له على خدمات النصيرات في الجولة الرابعة، إلا أنه تلقى ثلاثة هزائم وتعادل في خمسة مباريات ليحصل على (8) نقاط محتلاً المركز التاسع في الترتيب.

على ملعب فلسطين يتطلع المجمع الإسلامي وخدمات خانيونس لمداواة الجراح، بعد خسارة الأول من نماء بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، وسقوط خدمات خانيونس بفخ الخسارة الكبرى أمام الزوايدة بخماسية دون رد.

المباراة تبدو صعبة على الفريقين، لكن المجمع الإسلامي يسعى لاستعادة التوازن والحفاظ على حظوظه التنافسية، بعدما تراجع للمركز الرابع بتوقف رصيده عند (15) نقطة، وسيكون لفوزه في مباراة اليوم دفعة كبيرة للفريق قبل انتهاء الجزء الاول من البطولة.

خدمات خانيونس يعيش واحد من أسوأ مواسمه الأمر الذي جعل الفريق يغير أربعة مدربين خلال الفترة القصيرة الماضية، خاصة وأنه يحتل المركز العاشر برصيد (7) نقاط، بعدما فاز الفريق في مباراة واحدة وتعادل في أربعة وخسر في مثلهم خلال مشواره في الدوري بالموسم الحالي.