وظائف شاغرة في بلدية النصيرات

إعلان توظيف صادر عن بلدية النصيرات وسط قطاع غزة و بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن فيه عن فرص تشغيل مؤقت (بطالات) لمدة 45 يوم كما يلي :

أولاً : مطلوب عمال عدد 45

وصف الوظيفة: تشغيل عمال بهدف تبليط شوارع في مدينة النصيرات.

شروط التسجيل

- يجب على المتقدم ان يكون ذو خبرة في أعمال الطرق .

- على المتقدم أن يكون بصحة جيدة.

- العمل كل ايام الاسبوع ما عدا ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية النصيرات وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان المدينة.

ثانياً : مطلوب مراقب دوام عدد 6

وصف الوظيفة: تشغيل كاتبة دوام تقوم بتسجيل الدوام اليومي للعمال ومراقبة العمال أثناء العمل وتسليم المهندس المشرف التقارير اليومية والشهرية بالدوام ومتابعة تنفيذ الاعمال اليومية حسب تعليمات المهندس المشرف.

شروط التسجيل

- يجب على المتقدم أن يحمل شهادة الدبلوم في الإدارة أو السكرتارية او أي تخصص ذو صلة.

- على المتقدم أن تكون بصحة جيدة.

- العمل كل ايام الاسبوع ما عدا ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية النصيرات وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان المدينة.

ثالثاً : مطلوب مرشدات بيئيات عدد 9

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل مرشدات بيئيات ووظيفتها توعية سكان المدينة من الناحية البيئية وشرح العوامل المؤثرة على البيئة بشكل عام والنظافة بشكل خاص والأضرار الناتجة عن هذه العوامل. تحت إدارة وإشراف قسم الصحة بالبلدية.

شروط التسجيل

- التشغيل للإناث فقط.

- يجب على المتقدمة أن تحمل شهادة البكالوريوس ة في الهندسة البيئية.

- على المتقدمة أن تكون بصحة جيدة.

- العمل كل ايام الاسبوع ما عدا ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدمة الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية النصيرات وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان المدينة.

رابعا: مطلوب مهندس مدني عدد 3

وصف الوظيفة: تشغيل مهندس مدني للقيام بعملية متابعة والإشراف على المشروع حيث سيقوم بالإشراف اليومي على جميع العمال العاملين والمراقبين في المشروع وتوزيع العمل ومتابعة خطة المتابعة اليومية والشهرية والتنسيق وتقديم التقارير اللازمة لها تحت إدارة وإشراف بلدية النصيرات – دائرة المشاريع.

شروط التسجيل

- يجب على المتقدم أن يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

- على المتقدم أن يكون بصحة جيدة.

- العمل كل ايام الاسبوع ما عدا ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدمة الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية النصيرات وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون المهندس لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان المدينة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن لا يستطيع استخدام الموقع الإلكتروني التقدم بطلب ورقي لدى البلدية المعنية بالتوظيف

- للاستفسار والمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع م. خليل اسماعيل على رقم الجوال: 0599482229

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 8/2/2022.