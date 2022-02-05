فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ36

لماذا (١-٥) طلاق في غزة ٢٠٢١م؟

"وين بلال؟".. صرخة عائلة "رواجبة" لمعرفة مصير ابنها المستشار في "الوقائي"

الصلاح يُحقق فوزاً مثيراً على اتحاد دير البلح

مقتل فلسطينية بالرصاص بالداخل المحتل

الصداقة يحسم القمة مع خدمات جباليا لصالحه بشوط فاصل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت 5 فبراير

وظائف شاغرة في بلدية بيت لاهيا

لماذا تؤخر مالية رام الله إعلان موازنة 2022؟

اليرموك يحرم القادسية من صدارة دوري الدرجة الثانية

مطلوب محاسب للعمل في شركة محلية

05 فبراير 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة.jpg

إعلان توظيف صادر عن  شركة سوا نت تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل ضمن طاقم موظفي  الشركة .

مؤهلات الوظيفة 

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .

2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة .

3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .

4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

6- تحمل ضغط العمل .

7- القدرة على العمل ضمن فريق .

طريقة التسجيل 

- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : 

[email protected]

- العنوان : قطاع غزة - مدينة رفح - دوار النجمة .

تلجرام
#توظيف #إعلان #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة