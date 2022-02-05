مطلوب محاسب للعمل في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة سوا نت تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل ضمن طاقم موظفي الشركة .
مؤهلات الوظيفة
1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .
2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة .
3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .
4- قوة الشخصية والعمل الجاد .
5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .
6- تحمل ضغط العمل .
7- القدرة على العمل ضمن فريق .
طريقة التسجيل
- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :
- العنوان : قطاع غزة - مدينة رفح - دوار النجمة .