مطلوب محاسب للعمل في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة سوا نت تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل ضمن طاقم موظفي الشركة .

مؤهلات الوظيفة

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .

2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة .

3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .

4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

6- تحمل ضغط العمل .

7- القدرة على العمل ضمن فريق .

طريقة التسجيل

- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]

- العنوان : قطاع غزة - مدينة رفح - دوار النجمة .