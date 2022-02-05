وظائف شاغرة في بلدية بيت لاهيا

إعلان صادر عن بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة وبالتعاون مع مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن عن فرص عمل مؤقتة ( بطالات ) لمدة عمل 44 يوم وفقاً لما يلي :

أولاً : مطلوب مهندس كهرباء عدد 3

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل مهندسين للقيام بالإشراف على صيانة شبكة إنارة الشوارع ومن خلال المشروع يقوم العمال صيانة شبكة إنارة الشوارع لها تحت إدارة وإشراف قسم الانارة في بلدية بيت لاهيا .

شروط التسجيل

- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة معترف بها .

- أن يقبل المتقدم العمل في قسم الانارة في البلدية .

- يجب أن يكون المتقدم لطلب التشغيل لديه القدرة على أداء العمل المطلوب.

- يجب ان يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية في ادارة المشاريع .

- يجب أن يكون المتقدم من سكان مدينة بيت لاهيا.

- الحالة الاجتماعية متزوج ويعيل أسرة .

- العمل كل أيام الأسبوع عدا أيام الجمع بنظام 6 ساعات حسب متطلبات العمل وان يكون لديه قابلية للعمل في الأعياد الرسمية.

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم الانارة.

- العمل يتم بنظام المياومة .

- الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية بيت لاهيا وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- على المتقدم توقيع كافة أوراق طلبات التشغيل.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لديه القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثانياً : مطلوب فني كهرباء عدد 9

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل عمال للقيام بإعمال مشروع صيانة شبكة إنارة الشوارع تحت إدارة وإشراف قسم الانارة في بلدية بيت لاهيا .

شروط التسجيل

- ان يكون لدى المتقدم شهادة معهد او شهادة خبرة في اعمال الكهرباء.

- يجب ان يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية لأعمال الكهرباء.

- أن يقبل المتقدم العمل في قسم الانارة في البلدية .

- يجب أن يكون المتقدم لطلب التشغيل لديه القدرة على أداء العمل المطلوب.

- يجب أن يكون المتقدم من سكان مدينة بيت لاهيا.

- العمل كل أيام الأسبوع عدا أيام الجمع بنظام 6 ساعات حسب متطلبات العمل وان يكون لديه قابلية للعمل في الأعياد الرسمية.

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم الانارة.

- العمل يتم بنظام المياومة .

- الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية بيت لاهيا وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- على المتقدم توقيع كافة أوراق طلبات التشغيل.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لديه القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثالثاً : مطلوب عمال عدد 9

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل عمال للقيام بإعمال توريد مواد ومعدات لزوم مشروع صيانة شبكة إنارة الشوارع ومن خلال المشروع يقوم العمال تركيب مشروع مشروع صيانة شبكة إنارة الشوارع لها تحت إدارة وإشراف قسم الانارة في بلدية بيت لاهيا .

شروط التسجيل

- ان يقبل العامل المتقدم العمل في أنشطة قسم الاشغال العامة في البلدية مشروع صيانة شبكة إنارة الشوارع تحت إدارة وإشراف قسم الانارة في البلدية.

- يجب أن يكون المتقدم لطلب التشغيل لديه القدرة على أداء العمل المطلوب.

- يجب أن يكون المتقدم من سكان مدينة بيت لاهيا.

- الحالة الاجتماعية متزوج ويعيل أسرة .

- العمل كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والأعياد الرسمية بنظام 6 ساعات حسب متطلبات العمل .

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم الانارة.

- العمل يتم بنظام المياومة .

- الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية بيت لاهيا وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- على المتقدم توقيع كافة أوراق طلبات التشغيل.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لديه القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح للتسجيل للوظائف السابقة من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن لا يستطيع استخدام الموقع الإلكتروني التقدم بطلب ورقي لدى البلدية المعنية بالتوظيف

- للاستفسار والمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع م.محمود الرضيع / قسم المشاريع والعطاءات بالبلدية على رقم الجوال/ 0595380926

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 18/2/2022