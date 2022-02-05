عبده: ادعاءات رفض السلطة ضغوطًا أمريكية لقطع رواتب الأسرى ينافي الواقع

غزة/ أدهم الشريف:

شكك المتحدث باسم وزارة الأسرى في غزة إسلام عبده في ادعاءات السلطة برام الله رفضها ضغوطًا أمريكية تهدف إلى قطع رواتب الأسرى والمحررين.

وكانت القناة 12 العبرية أفادت مؤخرًا بأن الإدارة الأمريكية اقترحت على السلطة، في محادثات مغلقة، وقف دفع رواتب أسرى ومحررين، وتحويل الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى المحررين قدري أبو بكر ذكر قبل أيام رفض السلطة المقترح الأمريكي. وبينما أكد أبو بكر أن موقف السلطة "رافض لكل الضغوطات، وداعم للأسرى وأسرهم وقضيتهم"، قال عبده إن ادعاءات السلطة هذه "منافية للواقع".

وبين عبده لصحيفة فلسطين أن السلطة لا تزال تقطع رواتب أعداد كبيرة من الأسرى، منهم 65 أسيرًا من القدماء يقبعون في سجون الاحتلال منهم الأسير حسن سلامة، إضافة إلى قطع رواتب 850 أسيرًا محررًا.

ونبه إلى أن السلطة تقطع رواتب الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، كما تواصل قطع رواتب أسرى تحرروا من قيد السجان في السنوات الأخيرة.

وتأتي سياسة قطع الرواتب ضمن الإجراءات العقابية التي أقرتها السلطة عام 2017 ضد قطاع غزة وكل فئات شعبنا فيها، ولا تزال مستمرة.

وطالب عبده السلطة بالتراجع عن سياسة قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين، وعدم الاستجابة لأي ضغوط إسرائيلية أو أمريكية من شأنها المساس بقضية الأسرى عامةً.