مطلوب أخصائي للعمل لدى مركز تنموي في غزة

المسمى الوظيفي: أخصائي العنف القائم على النوع الاجتماعي GBV Specialist

الموقع: قطاع غزة

تقرير إلى: مدير برنامج الحماية

المدة: 11 شهر

مركز العمل التنموي معاً هي مؤسسة تنمية وتدريب فلسطينية مستقلة تأسست في كانون الثاني (يناير) 1989 ، ومسجلة بموجب القانون كمنظمة غير ربحية و يقع المكتب الرئيسي في رام الله بينما تقع المكاتب الفرعية الأخرى في غزة وجنين.

يستند عمل مركز العمل التنموي معاً إلى ضرورة إنشاء مبادرات مستقلة تعتمد على الذات تؤدي إلى تنمية الموارد البشرية من أجل التنمية المستدامة ، والتي تتضمن قيم الاكتفاء الذاتي والتمكين الذاتي.

ينفذ مركز العمل التنموي معاً مشروع "تعزيز مرونة المجتمع في بيت لاهيا" الذي تموله الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي "AECID" بهدف تعزيز مرونة المجتمعات الضعيفة في بيت لاهيا من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل والمساواة بين الجنسين.

يتمثل أحد المكونات الرئيسية للمشروع في تقديم خدمات مناسبة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لـ 110 امرأة فقيرة بالإضافة إلى ذلك ، سيعمل المشروع على تعزيز القدرات المؤسسية لمقدمي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيت لاهيا.

سيتم التعاقد مع مقدم خدمات شريك في مجال التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لتقديم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي المطلوبة ، بينما ستضمن "معا" كفاءة وفعالية ومساءلة الخدمات المقدمة.

مهام الوظيفة:

- المشاركة في تقييم واختيار مقدم خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيت لاهيا.

- متابعة تقديم الخدمات المهنية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والناجين منه من خلال فريق مزود خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الحالات الشاملة والجيدة في الوقت المناسب.

- تقديم التوجيه فيما يتعلق بالأنشطة النفسية والاجتماعية لضمان تلبية جميع أنشطة المشروع لمعايير أفضل الممارسات.

- رصد خطة التواصل المجتمعي الشهرية مع العاملين في المجتمع ، بناءً على اتجاهات الحالة والاحتياجات المستمرة للنساء والفتيات.

- تعزيز المشاركة مع المجتمعات للعمل بما يخدم المصالح الفضلى للنساء والفتيات

- الاستثمار في الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات لتعزيز رفاههن

- المشاركة في الاستفادة من الشراكات والخبرة للدفاع عن أولويات النساء والفتيات

- ضمان توثيق معلومات الحالات من خلال الملء الدقيق لنماذج القبول والموافقة وضمان الأرشفة السرية والآمنة.

- التأكد من تحديث معلومات حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل منتظم.

- المشاركة في تفسير البيانات التي تم تحليلها حول الاتجاهات والعمل مع فريق مزود خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي لنشر المعلومات بشكل صحيح إلى أصحاب المصلحة المعنيين.

- المشاركة في تطوير أنظمة مراقبة إدارة الحالة والمساعدة في ضمان أن فريق مقدم خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي يستخدم هذه الأنظمة بشكل صحيح ومتسق.

- إعداد جميع التقارير ذات الصلة بالتدخلات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

- متابعة تحديث شبكات الإحالة مع مقدم الخدمة المنفذ للعنف القائم على النوع الاجتماعي ونشر مسارات الإحالة.

- ضمان نشر وتفعيل آليات الامتثال وردود الفعل الفعالة.

- الحفاظ على علاقات مثمرة مع الشريك المنفذ وأعضاء فريق معان.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في علم النفس أو الصحة العقلية أو أي مجال آخر ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في برمجة وتنفيذ برامج النوع الاجتماعي / العنف القائم على النوع الاجتماعي على أرض الواقع.

- خبرة في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء آليات الإحالة.

- خبرة في كتابة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وتنفيذها في إعداد المشروع.

- فهم دور وأهمية معالجة العدالة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال التنموي أو الإنساني.

- خبرة في تطوير التدريب وتقديم تدريب الموظفين وتعلم الكبار وتطويرهم.

- الإلمام بسياسة الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وسياسة عدم الإضرار والمعايير الإنسانية الأخرى ذات الصلة.

- مهارات التحدث وكتابة ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التسجيل:

يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب وفقًا لما يلي:

1- تحميل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

2- املأ طلب التوظيف الذي تم تحميله واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة.

3- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي:

https://forms.gle/tVuUopJLgaLmWbHF7

4- إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

5- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

6- سيتم قبول الطلبات فقط حتى يوم السبت 12 فبراير 2022.