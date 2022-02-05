الطقس: أجواء باردة وأمطار في معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تأثير المنخفض الجوي على البلاد، يستمر اليوم السبت، لذا يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة المنخفض من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين