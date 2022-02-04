مرداوي: نطالب بقية الفصائل النأي بنفسها عن مسرحية "المركزي"

قال مسؤول الدائرة السياسية لحركة حماس بالضفة المحتلة محمود مرداوي، اليوم الجمعة إن السلطة وقيادة فتح تتجاهلان كل مكونات شعبنا بتمسكهما بنهجهما.

وأكد مرداوي في تصريحات لقناة الأقصى، أن حركة فتح تدعم سلطة عباس للتفرد بجميع القرارات السياسية، و إلغاء عباس للانتخابات المتفق عليها وتمسكه بإجراء انتخابات المجلس المركزي دون توافق يدلل على سلوكه التفردي.

وأشار إلى أن قرارات المركزي في 2018 كانت شكلية، وقراراته المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال تتنافى مع سلوك السلطة على الأرض.

وتابع "التباين والاختلاف بين مكونات شعبنا أمر صحي والانتخابات تحكم هذه الخلافات".

وشدد مرداوي على أن فصائل المقاومة بغزة ترفض إبقاء المنظمة بهذا الشكل السيء، ونطالب باقي الفصائل أن تنأى بنفسها عن مسرحية انتخابات المجلس المركزي الذي يخدم فئة بعينها.

المصدر / فلسطين أون لاين