مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، على رعاة الأغنام ومواشيهم في قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال رئيس المجلس القروي فايز الطل إنّ المستوطنين طاردوا رعاة الأغنام في مراعي القرية ومنعوهم من الرعي فيها.

وأشار إلى أنّ المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ الأمس، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح، ما أدى الى موت صغار 20 رأسا من الماشية قبل ميلادها، واعتقال ثلاثة رعاة هم: مصعب سليمان الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقة سامي.

وأكد الطل على وجود مخاوف حول حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريب جدا من قرية زنوتا تمثل تهديدًا خطيرًا على القرية وساكنيها.

ويشن المستوطنون مؤخرًا هجمات، بشكل يومي، بهدف تحويل العيش في القرى المحيطة بالمستوطنات إلى جحيم، في محاولة يائسة إلى تهجير أهاليها، على اعتبار أنها الخزان الجغرافي الاحتياطي للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية التي يتمترس عليها أصحابها الحقيقيين.

ورصد معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، خلال 2021، ما يزيد عن 900 اعتداء للمستوطنين؛ استهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية والأفراد.

المصدر / فلسطين أون لاين