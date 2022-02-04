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قبل النهائي الأفريقي.. الـ"كاف" يوقف مدرب منتخب مصر

04 فبراير 2022 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
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كارلوس كيروش-مدرب المنتخب المصري

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة قاسية في حق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية أحداث مباراة الكاميرون التي أقيمت أمس الخميس، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأشهر الجامبي، بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون، في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، البطاقة الحمراء في وجه كارلوس كيروش، الذي انفعل كثيرا بسبب بعض قرارات جاساما المثيرة للجدل.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي "كاف"، اليوم الجمعة، قررا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 10 ألف دولار، وذلك بعد طرده خلال مباراة "الفراعنة" أمام الكاميرون.

وكان كيروش قد أعرب بعد نهاية المباراة، عن استياءه من جاساما، مضيفا بأنه حكم دون المستوى وبلا خبرة متعجبا من تواجده في بطولة الأمم الأفريقية رغم تاريخه الماضي.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا للمصري وائل جمعة، مدير منتخب مصر بالإيقاف، حال الاعتراض مجددا على قرارات الحكام.

وتعتبر هذه عقوبة قاسية، بحق كيروش، الذي سيغيب عن قيادة منتخب مصر خلال المباراة النهائية ضد السنغال، يوم الأحد المقبل، وسيتولى مهمته المدرب العام ضياء السيد.

وسبق وأن تعرض روجر دي سا، مساعد كيروش للإيقاف 4 مباريات على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب، بعد مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي.

المصدر / وكالات
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#مصر #كأس أمم أفريقيا #الكاف #كارلوس كيروش

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