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رحلة "يوغا" نسائية تثير جدلا في الكويت.. نائب يطالب بمنعها

04 فبراير 2022 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

ثار جدل واسع في الكويت، بعد مطالبة نائب في البرلمان، من السلطات، منع إقامة رحلة نسائية استرخائية يتم خلالها ممارسة رياضة "اليوغا".

وطالب النائب حمدان العازمي من السلطات، منع إقامة الرحلة التي يحصر الحضور فيها للنساء، لكن يرافقهن مدرب عراقي الجنسية.

وقال العازمي في تصريحاته إنه "إذا كان الدفاع عن بنات الكويت تخلفا فأنا أتشرف به، وإذا فيكم من يقبل على بناته أن يختلي بهن شخص عراقي في البر، ويقول لهم الدعوة خاصة للسيدات فقط دون الرجال فنحن لا نتشرف بهكذا حريات".

وقوبلت دعوة العازمي برفض واسع من قبل مغردين كويتيين، اعتبروا أنه يريد فرض وصاية على النساء في الوقت الذي تحاول دول مجاورة أبرزها السعودية، منح المرأة مزيدا من الحقوق والحريات.

في حين برر مغردون دعوة العازمي بأنها مخصصة فقط لمنع اختلاء المدرب بالسيدات في البر (الصحراء).

إلا أن الداعية صالح النهام ذهب إلى أبعد من ذلك، بمطالبة السلطات بمنع ممارسة اليوغا، كونها جاءت من عند "الهندوس".

وتثار في الكويت مؤخرا عدة قضايا جدلية تخص المرأة، كان آخرها مسألة قبول النساء في السلك العسكري، وهي التي أثارت جدلا غير مسبوق.

المصدر / وكالات
تلجرام
#الكويت #رياضة #يوغا

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