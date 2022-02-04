10 وفيات و6570 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 10 وفيات و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6595 حالة تعاف بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنّها سجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في طولكرم، وحالة في بيت لحم، وحالة في جنين، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 339، بيت لحم 355، ضواحي القدس 139، سلفيت 122، الخليل 764، طوباس 88، قلقيلية 97، رام الله والبيرة 510، نابلس 526، جنين 306، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 3254".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 972، بيت لحم 699، ضواحي القدس 15، سلفيت 122، الخليل 564، طوباس 90، قلقيلية 230، رام الله والبيرة 726، نابلس 1299، جنين 658، أريحا والأغوار 120، قطاع غزة 300".

ولفتت إلى وجود 95 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 85.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين