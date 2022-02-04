عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بيتا جنوب نابلس

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مواطنَين بالرصاص الحي، وسبعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات معها على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إنّ شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر في ركبته، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأشار جبريل إلى أن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفية أصيبت بالوجه، ورجل سبعيني بالصدر، إضافة إلى 25 بالاختناق.

وقالت مصادر محلية إنّ الصحفية هي رجاء جبر، وأصيبت خلال تغطيتها للمواجهات الدائرة بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات، بشكل يومي، منذ عدة أشهر، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وفي سياق متصل، أصابت قوات الاحتلال 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمعها لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق شرق قلقيلية.

وقال الناشط من مدينة قلقيلية مراد شتيوي إنّ مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق.











المصدر / فلسطين أون لاين