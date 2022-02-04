الاحتلال يجدد القيود على الناشط المقدسي ناصر الهدمي

استدعت مخابرات الاحتلال، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، وأبلغته بنيتها فرض قيود جديدة على تحركاته واتصالاته في القدس.

ويتضمن قرار الاحتلال إبعاد الهدمي عن القسم الشرقي من مدينة القدس والمسجد الأقصى وفرض قيود وعدم اتصال بعدة شخصيات من المدينة لمدة ستة أشهر.

ويتهم الاحتلال الهدمي أنه نشيط في حركة حماس، والمشاركة في فعاليات تشكل خطراً أمنياً حسب زعمه.

وسبق أن فرض الاحتلال الإبعاد ومنع الاتصال على الهدمي طوال الأشهر الستة الماضية وانتهت أمس الخميس.

وقال الهدمي: إن قرار الاحتلال يعد تجديدا لأمر المنع السابق مما يشكل تعديا على حرية الحركة وحرية العبادة وحرية العمل.

وأشار إلى أن ذلك يمنعه من العمل وزيارة الطبيب والبنك والتسوق لبيته وإيصال أولاده للمدارس والمؤسسات.

واعتقل الاحتلال الهدمي خلال أعوام 1993 و2010 و2014 و2018، وفي معظمها وجهت له اتهامات الانتماء لحماس وتقديم خدمات للحركة والتحريض عبر "فيسبوك".

وحرمت ملاحقة الاحتلال وتضييقاته الهدمي من العمل الذي كان يمارسه بتجارة الأحذية في شرقي القدس والذي كان يعيل من خلاله أسرته المكونة من سبعة أفراد.

ويعيش الهدمي في حي الصوانة على بعد 5 دقائق من المسجد الأقصى، لكنه يضطر إلى سلوك طرق بعيدة كي لا يدخل في المناطق المحظورة عليه من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين