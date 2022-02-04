حماس تدعو قمة الاتحاد الإفريقي إلى رفض عضوية دولة الاحتلال

دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" المجتمعين في قمة الاتحاد الإفريقي المقررة في الخامس والسادس من الشهر الجاري إلى رفض قبول عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت حماس في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، على أن في قبول عضوية (إسرائيل) للاتحاد الإفريقي، حتى كعضو مراقب، يعد "انتهاكا صارخا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية، وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب".

وأهابت الحركة بكل الأحرار في القارة الإفريقية إلى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام دولة الاحتلال العنصرية للاتحاد الإفريقي الذي نصت مبادئه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.

وأكدت أن دولة الاحتلال مارست، وما زالت، إرهاب الدولة، وترتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، ووصف هذه الدولة "نظام فصل عنصري". دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترفض تنفيذ العشرات من القرارات الدولية أو العمل بتوصيات اللجان الأممية التي حققت في جرائمها.



المصدر / فلسطين أون لاين