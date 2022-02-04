في اليوم العالمي: 50.7% من المصابين بالسرطان في أراضي السلطة من الإناث

أظهرت إحصائية وزارة الصحة برام الله، بشأن مرض السرطان في أراضي السلطة الفلسطينية، أن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية بلغت 3191 حالة جديدة خلال العام 2020، بمعدل حدوث 115.8 إصابة لكل 100 ألف من السكان.

وذكرت الصحة في إحصائيتها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادق في 4 شباط/ فبراير من كل عام، أن عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإناث بلغ خلال العام المذكور1,617 حالة بنسبة 50.7% من حالات السرطان الجديدة، و1,574 حالة بين الذكور بنسبة 49.3%، فيما سجلت 1048 حالة سرطان في الفئة العمرية فوق (64 سنة) أي 32.8% من مجموع الحالات المسجلة في 2020، علما بأن نسبة هذه الفئة العمرية هي فقط 3.6% من مجموع عدد السكان.

وأشارت إلى تسجيل 2004 حالات بواقع 62.8% من الحالات في الفئة العمرية (15-64 سنة)، و 139 حالة أي 4.4% في الفئة العمرية دون (15 سنة)، حيث أن نسبة هذه الفئة 36.1% من مجموع عدد السكان.

وتابعت الوزارة أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا في أراضي السلطة، حيث تم تسجيل 526 حالة جديدة والتي تشكل 16.5% من جميع حالات السرطان المسجلة، وبمعدل حدوث 19.1 حالة لكل 100 ألف من السكان، فيما يأتي بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 418 حالة (13.1%) وبمعدل حدوث 15.2 حالة لكل 100 ألف من السكان، يليهم سرطان الرئة بتسجيل 255 حالة (8.0%) وبمعدل حدوث 9.3 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وبينت أن سرطان الثدي بالمرتبة الأولى بين الإناث حيث تم تسجيل 518 حالة، وهذه الحالات تشكل32% من جميع حالات السرطان بين الإناث، وبمعدل حدوث الإصابة 38.4 حالة لكل 100 ألف من الإناث.

وبين الذكور كان بالمرتبة الأولى سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 236 حالة جديدة، وهذه الحالات تشكل 15% من جميع حالات السرطان بين الذكور، وبمعدل حدوث الإصابة 16.8 حالة لكل 100 ألف من الذكور، وبين الأطفال كان اللوكيميا (إبيضاض الدم) هو الأكثر شيوعيا حيث تم تسجيل 43 حالة جديدة خلال 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين