الكرملين يدعو إلى عدم التسليم بالاتهامات الأمريكية حول أوكرانيا

دعا الكرملين، اليوم الجمعة، إلى عدم التسليم باتهامات الولايات المتحدة لموسكو بالتخطيط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير غزو روسي للدولة المجاورة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذه الاتهامات "أوصى بعدم التسليم بما يقوله أحد في هذه المسائل، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني "مفبرك" على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة للصحفيين: "نعتقد أن روسيا تستعد لفبركة هجوم أوكراني على أراضيها لتبرير الغزو".

وأضاف أن واشنطن تعلم بـ "قيام روسيا بحملة تضليل في وسائل التواصل للإيهام بمسؤولية أوكرانيا عن التوتر في المنطقة".

وأشار إلى أن المقطع المفبرك سيتضمن "مشاهد وحشية للغاية تظهر جثثا وصورا لمواقع مدمرة".

ولفت كيربي إلى أن جزءا من الخطة "يتضمن إظهار أن الغرب وفر المعدات العسكرية لأوكرانيا".

من جهته، شدد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، على أن واشنطن "تعمل على ردع أي نوايا لاجتياح روسي لأوكرانيا".

المصدر / وكالات