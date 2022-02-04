هجوم إلكتروني واسع يستهدف مرافئ نفطية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا

استهدف هجوم إلكتروني واسع، مرافئ نفطية في ثلاث دول أوروبية على الأقلّ هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي، الجمعة، أنه تم فتح تحقيق في الوقائع التي شهدتها موانئ مدن عدة في هذه الدول.

ونقل الموقع عن وسيط متخصص في مدينة روتردام الهولندية قوله إن عددا من الدول الأوروبية "مستهدفة وإن القرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية ما يعطل جزئيًا شحنات الطاقة".

وفي السياق، أكدت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أنها قدّمت المساعدة "للسلطات الألمانية" بشأن هذه القرصنة التي استهدفت منشآت في مرفأ هامبورغ.

وأفادت صحيفة "دو مورخن" البلجيكية بأن ما لا يقلّ عن 6 مرافئ نفطية استُهدفت في هولندا وبلجيكا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت أن الهجوم الإلكتروني يتعلّق خصوصًا بمنشآت شركات Evos (في تيرنوزن في هولندا) وOiltanking وSea-Tank وهي فرع من مجموعة Sea-invest ومقرّها غنت (في شمال غرب بلجيكا).

المصدر / الأناضول