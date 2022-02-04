رغم عراقيل الاحتلال.. 40 ألف مُصلٍ يؤدون "الجمعة" في الأقصى

أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم الأجواء الباردة والماطرة.

وبيّنت أن البلدة القديمة شهدت تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

كما منعت عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين