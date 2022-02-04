قاضٍ بارز في جنوب أفريقيا يعتذر عن دعوته لدعم (إسرائيل)

اعتذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا موغوينغ موغوينغ عن تصريحات أدلى بها العام الماضي وانتقد فيها سياسة بلاده المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحثها على دعم (إسرائيل).

وقدم موغوينغ اعتذاره في بيان أصدره أمس الخميس بعد عام تقريبا على صدور أمر بالاعتذار عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر انتقاده سياسة بريتوريا تجاه (إسرائيل) واقتراحه إدخال تغييرات عليها.

وقال القاضي -الذي تقاعد العام الماضي- في البيان: "بموجب القانون أنا ملزم الآن بالاعتذار من دون شروط".

وفي يونيو/حزيران 2020، قال موغوينغ -خلال مؤتمر نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية: إن جنوب أفريقيا حرمت نفسها من "فرصة رائعة لتغيير قواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق تعبيره.

وإثر شكوى ضده، فتحت لجنة السلوك القضائي في جنوب أفريقيا تحقيقا في تصريحات موغوينغ، وخلصت اللجنة إلى أن تصريحاته "مسيئة"، وأنه تورط في "أنشطة خارج إطار القضاء"، وأمرته بالاعتذار، لكنه استأنف هذا القرار قبل أن يقرر في نهاية المطاف الاعتذار عن تصريحاته.

وفي السنوات السابقة، اتخذت جنوب أفريقيا مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، والعام الماضي خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مكتب اتصال.

المصدر / وكالات