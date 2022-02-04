"أحباء غزة ماليزيا" تدرس تمويل مشاريع لجامعة الأزهر

تدرس مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، تمويل خمسة مشاريع لكليات جامعة الأزهر في مدينة غزة.

جاء تقديم هذه المشاريع خلال لقاء رئيس الجامعة د. عمر ميلاد، بمدير "أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، في مقر الأزهر بغزة يوم الخميس.

وستخصص المشاريع لكليات: طب الأسنان عبر مشروع تجهيز عيادة طب أسنان للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، والطب البشري عبر مشروع تجهيز مختبر التشريح، وتأسيس عيادة العلاج الطبيعي لكلية العلوم التطبيقية، وإنشاء وحدة تحلية مياه لكلية الزراعة والطب البيطري، ومشروع خاص بتحرير الشهادات الجامعية لخريجي الجامعة المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.

وتهدف المشاريع المقترحة إلى تعزيز البيئة التعليمية لطلبة الجامعة وتقليص الفجوة بين الشقين العملي والنظري.

وشكر رئيس جامعة الأزهر، الجهود الماليزية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والاهتمام بالبيئة التعليمية لرفد سوق العمل بكفاءات مهنية، ونوه إلى تراكم الرسوم الدراسية على 2500 طالب.

بدوره نفذ مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، جولة تفقدية لأماكن تنفيذ المشاريع المقترحة، مثمناً جهود الجامعة للتطوير.

وأبدى قمر الزمان اهتماما بمشروع تحرير الشهادات الجامعية للخريجين المتضررين، " لأنه يساهم في مضي الطلبة قدما في حياتهم العملية والانخراط في سوق العمل".

وأشار مدير "أحباء غزة ماليزيا" إلى أن هذه المشاريع ستكون بداية للشراكة مع جامعة الأزهر، معرباً عن أمله أن تخدم الجامعة والمجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين