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آلاف المصلين يلبون نداء الفجر العظيم في "الأقصى"

خاطر: الانهيارات المتكررة تهدد أسوار الأقصى والمنازل المقدسية

آلاف المصلين يلبون نداء الفجر العظيم في "الأقصى"

04 فبراير 2022 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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أدى ألاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، تلبية لنداء "الفجر العظيم" للأسبوع السادس على التوالي.

وعلى الرغم من الأجواء شديدة البرودة توافد المواطنون إلى الأقصى من كل مكان، لأداء الصلاة، وليوصلوا رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن " المسجد الأقصى إسلامي خالص، لا يقبل القسمة ولا الاشتراك، وقلوب المرابطين سياجه"

وشهدت المصليات المسقوفة حضورا واسعاً من المصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم.

وصدح المصلون بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى في حين انتشر عدد من سكان القدس لتوزيع الضيافة من مأكولات ومشروبات لإكرام المواطنين.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال للقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#المسجد الأقصى #صلاة #الفجر العظيم

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