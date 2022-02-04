الطقس: أمطار وأجواء شديدة البرودة

تتأثر البلاد اليوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، وعليه يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تسقط في ساعات صباح اليوم، أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء تمتد إلى بقية المناطق ويشتد هطول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للغبار والبحر مائجا.

ويوم غد السبت تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وبمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين