"حماس" تستنكر حرق صور قيادات لبنانية وإيرانية جنوب قطاع غزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما قامت به مجموعة من الأشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب قطاع غزة اليوم.

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نعتبر هذا السلوك منافيا لقيم شعبنا الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط".

وأضاف البيان: "ليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة لإخواننا من العرب والمسلمين".

وأوضح أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير.

وأكدت "حماس" أنها ستبقى وفية لكل مَن يدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ولكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي لم تدخر جهدا لدعم قضيتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين