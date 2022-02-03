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"التعاون الإسلامي" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

03 فبراير 2022 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي وصف كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "دولة فصل عنصري".

واعتبرت "التعاون الإسلامي"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية دولية تؤكد طبيعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها وسياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#منظمة التعاون الإسلامي #أمنستي #منظمة العفو الدولية #الاحتلال الإسرائيلي

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