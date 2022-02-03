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"العشائر" تُعالج أكثر من 760 قضية خلال يناير المُنصرم

03 فبراير 2022 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 760 قضية خلال شهر يناير المُنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمس أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها.

وقال الإدارة إن مكاتب العشائر عالجت 760 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفتت إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 197 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 123 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 175 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 174 قضية، ومحافظة الوسطى 91 قضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#قطاع غزة #إصلاح #قضايا #لجان العشائر

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