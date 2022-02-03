(إسرائيل) والبحرين توقعان اتفاقا أمنيا في المنامة

وقع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، اتفاقا أمنيا مع وزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، بالمنامة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس إلى البحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسس للعلاقات الأمنية بين (تل أبيب) والمنامة".

وذكرت أن الاتفاق "جرى في إطار لقاء جمع غانتس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الأخير بالعاصمة المنامة".

ولفتت إلى أن توقيع الاتفاق (لم تذكر تفاصيله) "تم بين غانتس والنعيمي".

ولم تصدر البحرين تعليقا فوريا على ما أوردته الصحيفة العبرية بهذا الخصوص.

والأربعاء، وصل بيني غانتس إلى البحرين في زيارة وصفتها صحافة الاحتلال الإسرائيلية بالتاريخية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت البحرين اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية، رفض الاتفاقية بشكل واسع.

المصدر / الأناضول