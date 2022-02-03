"حماس" تجسّد المقاومة في مسلسل درامي يعرض خلال رمضان

تواصل الدائرة الفنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، تصوير حلقات مسلسل درامي، سيعرض خلال شهر رمضان، ويبرز دور فصائل المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصوّرت الدائرة، الخميس، "مشاهد عسكرية" يُتوقع أن تعرض ضمن المسلسل الذي يحمل اسم "قبضة الأحرار" ويشارك به عدة فنانين فلسطينيين.

وتم تصوير المشاهد في موقع "عسقلان" العسكري التابع لـ"كتائب القسام" الذراع العسكري لـ "حماس" والواقع في شمال قطاع غزة.

وعلى هامش فعاليات التصوير، قال سعدي العطار، مخرج مساعد في المسلسل: "العمل يتحدث عن المقاومة ومدى جهوزيتها للتصدي لأي عدوان قادم سواء عن طريق البر والبحر والجو".

وأشار أنه "إلى جانب ذلك يتناول العمل الدرامي القضايا الفلسطينية العامة لاسيما الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين".

وأضاف العطار أن "العمل يبرز الكيفية التي يمكن أن تتصدى بها المقاومة للعدو الصهيوني عبر استخدام الذكاء وأدوات متطورة تظهر التفوق على قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع أن "الرسالة من الأعمال الدرامية بشكل عام هي إظهار عدالة القضية الفلسطينية وإظهار حقنا في استرداد أرضنا ومقدساتنا وعودة أسرانا من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وسنوياً تعرض وسائل إعلام محلية في غزة أعمالاً درامية خلال أيام شهر رمضان وتعالج جوانب مختلفة من الحياة الفلسطينية.













المصدر / الأناضول