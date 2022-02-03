الاحتلال يصادق على بناء 3365 وحدة استيطانية في القدس منذ مطلع 2022

صدّقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس على بناء 3365 وحدة استيطانية شرقي المدينة منذ مطلع 2022.

وأجرت التصديقات لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، لكن تنفيذها يتطلب تصديق اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال.

وجاءت التصديقات في إطار 4 مخططات استيطانية شملت أيضا إقامة مئات الغرف الصغيرة فضلا عن توسيع مستشفى "هداسا التلة الفرنسية" المقامة على أراضي العيساوية بخمسة أضعاف مساحتها الحالية.

ففي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت بلدية الاحتلال الإسرائيلية في بيان، إن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء صدقت على إيداع ثلاثة مخططات بناء جديدة في اللجنة اللوائية في جبل المشارف".

وأشارت إلى أن المخططات "تتضمن بناء 1500 وحدة استيطانية و200 غرفة محمية و500 غرفة نوم للطلاب على أرض مساحتها 150 دونما".

وتأتي المخططات الاستيطانية في سياق توسيع مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي بلدة العيساوية الفلسطينية.

وفي 9 يناير الماضي، قالت بلدية الاحتلال في بيان، إنها "أوصت اللجنة اللوائية بالتصديق على بناء 1465 وحدة استيطانية ما بين مستوطنتي هار حوما وجفعات هاماتوس غرب بلدة صور باهر الفلسطينية، من أجل مخطط القناة السفلى جنوبي مدينة القدس".

وأشارت إلى أن المشروع "سينفذ في إطار برج مكون من 28 طابقا و11 مجمعا سكنيا بين 7 و11 طابقا".

وقالت بلدية الاحتلال: "إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج مساحة عامة مفتوحة، و9 قطع للمباني والمؤسسات العامة، والتي تشمل مدرسة ما بعد الابتدائية، ومدرسة ابتدائية، ورياض أطفال، وقاعة رياضية".

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، قالت صحيفة "كول هاعير" العبرية، إن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية التابعة للبلدية صدقت على بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوبي مدينة القدس".

وأشارت إلى أن المشروع "سينفذ على أرض مساحتها 11 دونما".

وأضافت الصحيفة: "تشمل الخطة بناء 400 وحدة سكنية في برجين من 30 طابقا ومبنى من 9 طوابق، ومن بين مجموع الوحدات السكنية، سيتم تخصيص حوالي 80 وحدة سكنية للشقق الصغيرة".

وأردفت: "إضافة إلى الوحدات السكنية تشمل الخطة 6000 متر مربع للمباني العامة، وحوالي 800 متر مربع من المساحة التجارية التي سيتم بناؤها على واجهات المباني، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص حوالي 1.5 دونم لصالح منطقة عامة مفتوحة".

يذكر أن المستوطنة مقامة على أراضي بيت صفافا الفلسطينية.

وفي 26 يناير الماضي، قالت صحيفة "كول هاعير"، إن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية التابعة للبلدية، وافقت على زيادة مساحة مستشفى هداسا التلة الفرنسية بخمسة أضعاف".

وأضافت: "تغطي الخطة مساحة 111 دونما تقريبا وتقترح توسيع المنطقة المبنية بالمستشفى بخمسة أضعاف نطاق البناء الحالي، مع زيادة عدد الأسرّة من 350 إلى حوالى 1300سرير".

وتابعت: "تشمل الخطة أيضا بناء 7 مبان جديدة، بما في ذلك غرفة طوارئ، وغرف عمليات جديدة، وبرج مستشفى من 15 طابقا، ومستشفى لإعادة التأهيل، ومهبط جديد للمروحيات".

ويعيش حوالي 650 ألف مستوطن حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عند احتلال الضفة الغربية وشرق القدس.

المصدر / الأناضول