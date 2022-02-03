الصحة: 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3477 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الخميس، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في نابلس، وحالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 88 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة 224 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين