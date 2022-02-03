مستوطنون يقتلعون 60 شجرة زيتون جنوبي الخليل

اقتلع مستوطنون يهود، اليوم الخميس، 60 شجرة زيتون في منطقة "خلة الضبع" بمنطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على رعاة الأغنام.

وأكد منسق لجان الحماية جنوب الخليل، فؤاد العمر، في تصريحات صحفية، أن مستوطنين أقدموا على اقتلاع 60 شجرة زيتون بعمر سنة، تعود ملكيتها للمواطن جلال العمور.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة ذاتها بأقل من شهرين.

وأضاف العمر أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وحاولوا طردهم من المراعي، "ولكن الرعاة تصدوا لهم وثبتوا في مراعيهم".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت، الأربعاء، أربع آبار مياه في محمية "خلة الضبع"، تعود لعائلات حمامدة، ودبابسة، والعمور.

يذكر أن المستوطنين وقوات الاحتلال، ينفذون بشكل شبه يومي، اعتداءات بحق المواطنين في منطقة "مسافر يطا" بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين