"خريشة": دعوات مقاطعة جلسة "المركزي" دون توافق "مشروعة"

خاص | فلسطين أون لاين:

أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنّ الدعوات المُوجّهة لمقاطعة جلسة المجلس المركزي المُقرّر انعقادها في 6 فبراير الجاري دون توافقٍ "مشروعة ولها أسبابها".

ورأى خريشة في حديث خاص لـ"فلسطين أون لاين" أنّ انعقاد جلسة المركزي، يسعى من خلالها القائمون عليها لترتيب الأوضاع الداخلية لسلطة رام الله خلال المرحلة القادمة.

وشدّد على أهمية أن تنعقد الجلسة تحقيقاً لمصلحة الكلّ الفلسطيني، والعمل على الالتزام بمصلحة الشعب من خلال الوحدة الوطنية والتوافق.

وعبّر عن أمله في أن يكونَ هناك نصابٌ سياسيٌّ وطنيٌّ فلسطينيٌّ لانعقاد هذه الجلسة في حالة من الوحدة الوطنية الداخلية.

وتمنَّى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن يبقى مقعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في "المركزي" شاغراً لها، بعد رفضها المشاركة في الجلسة لأسبابها المشروعة.