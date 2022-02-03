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"مركز حقوقي": نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بـ"كورونا"

03 فبراير 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن "عوفر"، مصابون بفيروس "كورونا".

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.

يذكر أن نحو 1000 أسير يقبعون في سجن "عوفر" موزعين على 12 قسما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #كورونا #سجون الأسرى

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