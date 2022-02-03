58 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وفاة 87 شخصًا إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، فيما تم تشخيص 58472 إصابة جديدة بالفيروس في "إسرائيل"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت واصل معامل تناقل العدوى (R) في الانخفاض، وذلك في مؤشر لتراجع المنحنى الوبائي للموجة الخامسة.

ووفقًا لأحدث البيانات المعلنة من قبل الوزارة، يلاحظ أن نسبة عالية من الإصابات يتم تسجيلها في المدارس، بالأمس، تم تشخيص 28347 إصابة بصفوف الطلبة، حيث يوجد 185 ألف حالة نشطة بصفوف الطلاب والطالبات وخاصة بجيل الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، بينما الحالات النشطة بصفوف المعلمين بلغت 6134 إصابة.

وأشارت إلى أنه رغم تراجع العدوى والإصابات، إلا أن الحالات التي بحاجة لرعاية طبية وتسرير بارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2753 مصابا، بينهم 1096 مصابا بحالة خطيرة و258 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي

وفي ظل تراجع المنحنى الوبائي للموجة الخامسة، أفادت بأن إجمالي الحالات النشطة بلغت 475117 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في البلاد في آذار/مارس 2020 أكثر من 3 ملايين إصابة، بينما الوفيات بلغت 9013 حالة وفاة مع تسجيل 87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما يواصل معامل تناقل العدوى بالتراجع ليبلغ 0.9، علما أن الغالبية من الإصابات التي شخصت خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كانت جراء إجراء فحصوات كورونا السريعة بواقع 32.7%.

وتظهر الإحصاءات أن الغالبية العظمى من الإصابات شخصت بصفوف الفتية والشباب بواقع 11.1% بالفئة العمرية 10 سنوات إلى 19 عاما، بينما بلغت النسبة 10.2% بصفوف الشريحة العمرية 20 إلى 29 عاما.

وفي ظل انتشار الفيروس تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بحملة التطعيم ضد الفيروس، حيث أظهرت المعطيات توزيع 17.9 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا، بينها 4.4 مليون للجرعة الرابعة، حيث أعيطت، أمس الأربعاء، نحو 9 آلاف جرعة تطعيم منها 1900 جرعة للأطفال ونحو 5 آلاف جرعة رابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين