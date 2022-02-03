مخطط لبناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس

أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وقدمت اللجنة المحلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها

وسيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

ويعتبر هذا المشروع الاستيطاني الخامس في مستوطنة التلة الفرنسية منذ مطلع العام الجاري، حيث صادقت الخطة على توسيع المنطقة المبنية في الجامعة العبرية ضمن مخطط مبدئي على أكثر من 150 دونما.

المصدر / فلسطين أون لاين