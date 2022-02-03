عبد العاطي يدعو "الديمقراطية" وحزب الشعب لمقاطعة جلسة "المركزي"

فلسطين أون لاين:

دعا الحقوقيُّ صلاح عبد العاطي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب إلى ضرورة مقاطعة جلسة المجلس المركزيّ المُقرّر انعقادها في 6 فبراير القادم.

وقال عبد العاطي في حديثٍ خاصٍّ لـ"فلسطين أون لاين": ندعو "الديمقراطية" وحزب الشعب، وكلّ القوى والشخصيات المدعوة لحضور جلسة انعقاد المجلس المركزي لمقاطعة هذه الجلسة.

وأكّد على أهمية المناداة بإجراء انتخابات شاملة للنظام السياسيّ الفلسطينيّ ووقف الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدّد على أنه لم يعد بالإمكان تحمُّل المزيد من التصدُّعات والانهيارات في القضية الفلسطينية، واستمرار الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية وعدم اعتماد لغة الشراكة في التمثيل الفلسطيني.