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مطلوب مدربين ومدربات في مؤسسة تدريبية

مطلوب مدربين ومدربات في مؤسسة تدريبية

03 فبراير 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير تعلن فيه عن حاجتها لاستقطاب مدربي ومدربات البرنامج التدريبي "دبلوم القيادة المجتمعية".

مجالات التدريب 

• المهارات الإدارية.

• القيادة الاستراتيجية.

• إدارة المشروعات وجلب التمويل.

• القيادة في العصر الرقمي.

• مهارات إعلامية للقيادي.

• الاتيكيت والبروتوكول والمراسم.

• منظمات المجتمع المدني والنقابات.

• مؤسسات إدارة الشأن العام.

• العلاقات الدولية والمجتمع الدولي.

 شروط الإعلان:

▪️التقدم متاح لجميع المدربين/ـات الراغبين/ـات لتدريب المحاضرات التدريبية خلال البرنامج من كافة مناطق قطاع غزة.

▪️الأولوية في الاختيار إلى العروض الفنية ذات الجودة التدريبية العالية، والمؤسسة غير ملزمة بأقل الأسعار.

▪️تقدم العروض إلكترونياً من خلال تعبئة الرابط "https://2u.pw/sf9cP" اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 01-02-2022 حتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين 07-02-2022.

 ملاحظات مهمة:

▪️يبدأ البرنامج التدريبي مع نهاية شهر فبراير2022 ويستمر لمدة (6) أشهر.

▪️يمكن للمدرب/ـة التقدم لأكثر من محور أو موضوع تدريبي.

لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل عبر:

 واتساب على مدار الساعة +972598357527

 أو جوال رقم 0598357527 خلال ساعات الدوام الإداري للمؤسسة من الساعة 09:00 للساعة 04:00.

  العنوان : مدينة غزة - دوار أنصار .. مقابل مقر الشرطة العسكرية - البوابة الشرقية

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