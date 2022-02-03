مطلوب مدربين ومدربات في مؤسسة تدريبية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير تعلن فيه عن حاجتها لاستقطاب مدربي ومدربات البرنامج التدريبي "دبلوم القيادة المجتمعية".
مجالات التدريب
• المهارات الإدارية.
• القيادة الاستراتيجية.
• إدارة المشروعات وجلب التمويل.
• القيادة في العصر الرقمي.
• مهارات إعلامية للقيادي.
• الاتيكيت والبروتوكول والمراسم.
• منظمات المجتمع المدني والنقابات.
• مؤسسات إدارة الشأن العام.
• العلاقات الدولية والمجتمع الدولي.
شروط الإعلان:
▪️التقدم متاح لجميع المدربين/ـات الراغبين/ـات لتدريب المحاضرات التدريبية خلال البرنامج من كافة مناطق قطاع غزة.
▪️الأولوية في الاختيار إلى العروض الفنية ذات الجودة التدريبية العالية، والمؤسسة غير ملزمة بأقل الأسعار.
▪️تقدم العروض إلكترونياً من خلال تعبئة الرابط "https://2u.pw/sf9cP" اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 01-02-2022 حتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين 07-02-2022.
ملاحظات مهمة:
▪️يبدأ البرنامج التدريبي مع نهاية شهر فبراير2022 ويستمر لمدة (6) أشهر.
▪️يمكن للمدرب/ـة التقدم لأكثر من محور أو موضوع تدريبي.
لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل عبر:
واتساب على مدار الساعة +972598357527
أو جوال رقم 0598357527 خلال ساعات الدوام الإداري للمؤسسة من الساعة 09:00 للساعة 04:00.
العنوان : مدينة غزة - دوار أنصار .. مقابل مقر الشرطة العسكرية - البوابة الشرقية