3 وفيات و3321 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و3321 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات القطاع بعد إجراء 7641 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكّدت الصحة خلال تقرير تطورات الحالة الوبائية اليومي، ارتفاع حالات الوفاة بكورونا لـ 1773 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 250 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 190423 حالة.

وقالت إنّ إجمالي تراكمي المصابين بلغ 211367 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 19171 حالة.

وأوضحت أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 144، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 593004 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين