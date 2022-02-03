مصدر: أمن السلطة يعتقل نشطاء المقاومة الشعبية في قرية بيتا

نابلس- غزة/ خاص "فلسطين":

أكد مصدر من مدينة نابلس، أن أجهزة أمن السلطة وعلى وجه الخصوص الأمن الوقائي، مارس سلسلة اعتقالات واستدعاءات بحق نشطاء المقاومة الشعبية في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر طلب إخفاء هويته خشية الملاحقة الأمنية لصحيفة "فلسطين"، بأن الاعتقالات المتواصلة تستهدف النشطاء المشاركين في فعاليات المقاومة الشعبية المناوئة لمساعي الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤرة استيطانية أعلى جبل صبيح في قرية بيتا، جنوب شرق مدينة نابلس.

وبيَّن المصدر أنه اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي مدة 18 يومًا، ونقل إلى سجون أمن السلطة بأريحا، شرق الضفة الغربية، حيث مقر اللجنة المشتركة للأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنه تعرض لظروف قاسية خلال اعتقاله هو وعدد آخر من النشطاء الملاحقين لقوات الاحتلال أيضًا.

واستغرب المصدر من تصرف أجهزة أمن السلطة في الوقت التي تكثف فيه قوات الاحتلال استهداف المواطنين وتوفير الحماية للمستوطنين للسيطرة على جبل صبيح في قرية بيتا.