تقام اليوم.. مواجهة حاسمة بين مصر والكاميرون

في مباراة وصفها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، النجم السابق، صامويل إيتو، بـ"الحرب" يتواجه منتخب مصر مع "الأسود الجامحة" لمعرفة من سوف يلاقي السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويبحث عن الفراعنة بقيادة نجم ليفربول، محمد صلاح، عن الفوز على الكاميرون للوصول إلى المباراة النهائية ومن ثم الظفر بالكأس القارية وتعزيز رقم منتخب مصر القياسي بثمانية ألقاب، فيما يسعى "الأسود" إلى لقبهم السادس والاقتراب أكثر من عدد الألقاب السبعة التي بحوزة رجال المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش.

وستقام المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والكاميرون، اليوم الخميس، العاشرة مساء بتوقيت "غرينتش، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فإن التشكيل المتوقع للفراعنة سوف يكون: محمد أبو جبل (حارس المرمى)، وفي خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود الونش - عمر كمال عبد الواحد، وفي خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي، فيما يقود خط الهجوم محمد صلاح - عمر مرموش- مصطفى محمد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد احتج رسميا للاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" على تعيين الحكم الغامبي، بكاري غاساما لإدارة، المباراة دون توضيح الأسباب.

وكان المنتخبان العريقان قد التقيا في 27 مباراة، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في 15 لقاء، مقابل 6 انتصارات للكاميرون، بينما خيم التعادل على 6 لقاءات.

وتواجه المنتخبان في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات خلال أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب نسختي 1986، و2008، بينما توج المنتخب الكاميروني بلقب 2017.

وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في أمم إفريقيا في نسخة 1984، وفاز الفراعنة بهدف في دور المجموعات، قبل أن يتعادلا في نهائي نسخة 86 التي أقيمت في القاهرة، لينجح "الفراعنة" في حسمها بركلات الترجيح.

وحقق منتخب الكاميرون الفوز في ثلاث مباريات متتالية، بدور المجموعات في بطولات أعوام 88 و96 على التوالي، قبل التعادل سلبيا دون أهداف في مجموعات بطولة العام 2004.

وفي دور المجموعات ببطولة العام 2008 عاد التفوق لمنتخب مصر بنتيجة 4-2 قبل تكرار الفوز بهدف في نفس النسخة في نهائي البطولة التي توج بها الفراعنة، ثم الانتصار بنتيجة 3-1 في ربع نهائي نسخة 2010.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في أمم إفريقيا في نهائي نسخة 2017 التي تفوق فيها الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

المصدر / وكالات