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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة الغربية

03 فبراير 2022 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحرر مصطفى عطية الحسنات، ورامز اللحام من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقال المكتب في بيان مقتضب: إن "القوات اعتقلت المحرر أدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث قرب قلقيلية، والشاب عمر أحمد عودة من جنوب المحافظة".

وأضاف: أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: مهيب أبو صلاح من طوباس، ومعتز كايد خلف من دير استيا قرب سلفيت"

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال..

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #اعتقالات #قوات الاحتلال #الضفة الغربية

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