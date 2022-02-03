الطقس: بارد وأمطار متفرقة بنهاية الأسبوع

تـتأثر البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنخفض جوي جديد، ومن المتوقع أن تستمر الأجواء غير المستقرة على فترات خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل، وتتساقط الأمطار على فترات في معظم المناطق مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

اليوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا فوق العادة نهارا، وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية ويصبح الجو باردا نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا إلى شديد البرودة نهارا وباردا جدا ليلا.

وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي مصحوب برياح قطبية المنشأ. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل عام مع فرصة لزخات محلية مطرية محدودة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ خصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

المصدر / فلسطين أون لاين