الولايات المتحدة تعتزم نشر 3 آلاف عسكري لدعم قوات "الناتو" في شرق أوروبا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم نشر 3 آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من مزاعم "تدخّل روسي في أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء.

وبحسب المسؤول فسيتم إرسال نحو ألفي عسكري من قاعدة فورت براغ في ولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، مؤكداً أنّ "وزارة الدفاع ستعيد تموضع وحدات معينة مقرّها أوروبا في الشرق، وستنشر وحدات مقرها الولايات المتحدة في أوروبا، وتبقي حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الرد"، للوفاء بالالتزامات تجاه حلف الأطلسي.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، أنّ تلك القوات "لن ترسل إلى أوكرانيا أو تحارب فيها".

وأشار كيربي إلى أنّ الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن إذا ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراراً بالتدخل في أوكرانيا، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إرسال المزيد من القوات فسيتم القيام بذلك بالتشاور مع حلف شمال الأطلسي".

المصدر / وكالات