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قيادي بفتح: "الجبهة الديمقراطية" تنظيم نفعيّ يشترط المناصب للمشاركة في "المركزي"

02 فبراير 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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يحيى رباح

قال يحيى رباح القيادي في حركة فتح ومسؤول الهيئة القيادية السابق للحركة بغزة، إن تأخر الجبهة الديمقراطية في إعلان مشاركتها في المجلس المركزي، تعود إلى مطالبهم بالحصول على امتيازات ومناصب في منظمة التحرير.

وأضاف رباح في حديث لوكالة "شهاب"، "الجبهة الديمقراطية تريد وجود تمثيل لعضو آخر في اللجنة التنفيذية، ويريدون مكانة تلي مكانة رئيس اللجنة التنفيذية مباشرة".

وتابع "الجبهة الديمقراطية تريد امتيازات أو تغطيات مقابل المشاركة في المجلس المركزي... والجبهة الديمقراطية أكثر تنظيم نفعي، وهما اللي خلقوا منهج النفعية في فلسطين".

وأوضح رباح أن الجبهة الديمقراطية دائما ما تحاول كسب الكثير من الامتيازات، وأولويتها الدائمة أن تكون متفوقة على الجبهة الشعبية وأن تكون الأقرب فلسطينيا من الشعبية"، وفق تعبيره.

وطالب قيادة الجبهة الديمقراطية للتخلي عن مبدأ الامتيازات من أجل المشاركة، والتنبّه للمخاطر التي تحيط في القضية الفلسطينية "لا سيما وأن القضية الفلسطينية معقدة أكثر مما كنا نعتقد"، وفق توصيفه.

وتدرس الجبهة الديمقراطية حتى اللحظة قرار مشاركتها في المجلس المركزي المقرر عقده برام الله بعد أيام، وسط مقاطعة الجبهة الشعبية وغياب حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

 

المصدر / شهاب
تلجرام
#فتح #الجبهة الديمقراطية #المجلس المركزي

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