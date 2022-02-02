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مدرب الكاميرون: هذا ما يقلقني في منتخب مصر

02 فبراير 2022 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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تحدث مدرب منتخب الكاميرون، البرتغالي طوني كونسيساو، عن رأيه في مستوى المنتخب المصري الذي يواجهه غدا الخميس في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقال مدرب طوني كونسيساو في تصريحات تلفزيونية عشية المباراة المرتقبة: "مصر من أنجح المنتخبات في قارة أفريقيا ولديها تاريخ كبير في البطولة ودائما تسعى للفوز ولكن لدينا طموح في وقف تلك السيطرة".

وأضاف مدرب الكاميرون: "نعرف نقاط القوة والضعف في منتخب مصر ولكن ما يقلقني منهم هو أنهم منتخب جماعي ويقدم كرة قدم جماعية ولكن سنسعى للظهور بشكل جيد والوصول للنهائي".

وتابع : "لاعبو منتخب الكاميرون يملكون عقلية الفوز والوصول للنهائي والمنافسة وهذا شيء مطمئن وسنستغل كل قوتنا الضاربة في المباراة".

وأردف: "نعلم ضخامة الحدث الذي نحن فيه، وسنسعى لتقديم أداء جيدا مثل آخر مباراة (في ربع النهائي عندما فازت الكاميرون على غامبيا 2-0) فأنا فخور باللاعبين".

ويلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ومصر، مع المتأهل من لقاء السنغال وبوركينا فاسو في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#مصر #الكاميرون

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