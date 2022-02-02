رجل يقتل طبيب أسنان في لبنان.. لم تعجبه نتيجة خطيبته

قالت وسائل إعلام لبنانية؛ إن طبيب أسنان قتل على يد شخص في بلدة أبلح بقضاء مدينة زحلة البقاعية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، أنها قبضت على المشتبه بارتكابه جريمة القتل، وبعد التحقيق معه تبين أن الدافع كان اعتراضه على نتيجة علاج خطيبته.

ونعى مغردون عبر موافع التواصل، الطبيب إيلي جاسر الذي رزق بمولود قبل أربعة شهور فقط.

وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على القاتل، في الوقت الذي ذكرت فيه قوى الأمن الداخلي، أن التحقيق لا يزال جاريا.

ويمر لبنان بواحدة من أسوأ أزماته اقتصاديا، وأمنيا، وسياسيا، ولا يزال عاجزا عن الخروج منها.

المصدر / وكالات